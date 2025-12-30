Також пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

У вівторок, 30 грудня, російська армія завдала дронових ударів по портовій інфраструктурі в Одеській області, пошкоджень зазнали, зокрема, два цивільних судна. Про це повідомили у Військово-морських силах ЗС України.

"Сьогодні росіяни ударними БПЛА атакували судна "Emmakris III" та "Captain Karam", яке заходило до порту для завантаження пшениці. Є поранені серед цивільних", - заявили у ВМС.

Військові наголосили, що порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури, а атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку.

"Цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином. РФ – країна-терорист", - додали у ВМС.

За даними віцепрем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, Росія атакувала портову інфраструктуру Одещини, внаслідок чого зафіксовано пошкодження об’єктів у портах "Південний" та "Чорноморськ".

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють рятувальники – триває ліквідація наслідків. Пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств. Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, що перебувало на території порту", - розповів посадовець.

За його словами, ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Однак попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, ворог завдав удару дронами по Одеському району.

"Вдень 30 грудня збройні сили РФ масовано атакували ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджено промислову та портову інфраструктуру. Унаслідок атаки отримав поранення 48-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні", - розповіли у прокуратурі.

За процесуального керівництва обласної прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки на порти Одещини

Російська армія кілька днів поспіль завдавала ударів по порту "Південний" (Одеська область). Через пошкодження резервуарів у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. За словами екологів, сталася масштабна екологічна катастрофа, на узбережжі Одеси загинуло багато птахів. В Одеському зоопарку розгорнули пункт для допомоги птахам, яких жителям міста вдалось врятувати. Загалом люди принесли туди понад 300 птахів.

Також внаслідок атак в Одесі було пошкоджено цивільне судно під прапором Лівану, що транспортувало українську сою, у Ренійському порту уражені адміністративні будівлі та інфраструктура.

У ніч проти 25 грудня РФ знову атакувала дронами обʼєкти портової та промислової інфраструктури Одещини. Загинув 57-річний чоловік, травмовано ще кілька цивільних.

