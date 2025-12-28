У середмісті Одеси дрон влучив у житловий будинок: стали відомі наслідки (фото, відео)

Через удар вибито понад 100 вікон, пожежа зайнялася на площі 150 кв. м.

Пізно ввечері 27 грудня під час атаки росіян у середмісті Одеси дрон влучив у житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа.

Як повідомили у пресслужбі регіонального главку ДСНС, внаслідок атаки виникло загоряння технічного та другого поверхів 2-поверхового житлового будинку. З будівлі евакуйовано 4 людей. Також, за даними рятувальників, пошкоджено скління вікон 4-поверхової будівлі ліцею.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 150 кв. м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини. Загиблих і постраждалих немає.

За даними очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок вечірньої атаки РФ пошкоджено 7 житлових будинків та 3 соціальних об’єктів, де, зокрема, вибито понад 100 вікон. Посадовець запевняє, що комунальники закрили отвори тимчасово плівкою.

Станом на 8:00 неділі, 28 грудня, до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей. За даними енергетиків, у місті діють аварійні відключення через навантаження ліній.

"Електротранспорт досі не працює через наслідки ворожих атак. Курсують автобуси", - констатував Лисак.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, ввечері 27 грудня російський дрон влучив по житловому будинку у Приморському районі Одеси. Було відомо, що внаслідок падіння ударного БпЛА виникло загоряння даху житлового будинку. На місці буде розгорнутий штаб.

В Одесі з 13 грудня через атаку РФ по енергетичних об’єктах не працює міський електротранспорт. Через низку ударів у регіоні, зокрема в обласному центру були проблеми з електропостачанням, зникли вода та опалення. Тоді ж було атаковано південь Одещини - в результаті повітряного нападу без енергопостачання залишилися населені пункти Вилківської, Кілійської, Катлабузької, Саф’янівської громади та частина міста Ізмаїл. Аналітики назвали цю атаку наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: