З моря загрожує два десятки крилатих ракет.

В Чорному морі до двох російських ракетоносіїв доєднався підводний човен з "Калібрами".

Як повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у соціальній мережі Facebook, було зафіксовано ще один корабель з крилатими ракетами на борту.

"До корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний. Сумарний залп "Калібрів" збільшено до 20 одиниці", - додав Назаров

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Загроза з моря: що відомо

Нагадаємо, ввечері 13 червня в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що, незважаючи на шторм, в Чорному морі чергує два російських ракетоносії, на борту яких 16 крилатих ракет "Калібр".

Українські військові попередили про високу небезпеку, та нагадали про ракетний удар по Кривому Рогу, де через російську атаку загинуло 11 людей та понад 30 отримали поранення.

За даними міської адміністрації, внаслідок нічної атаки у Кривому Розі пошкоджено близько 400 квартир. Такі дані навів голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в одній з ракет, якими вдарили по місту, знайшли близько 50 компонентів, які виробили у інших країнах.

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