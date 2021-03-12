Крім того, в районі блокпосту збройних формувань РФ неподалік Золотого-5, у межах ділянки розведення, спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження.

На окупованій території Луганщини російські бойовики обстріляли безпілотник Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

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Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил з посиланням на українську сторону Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі.

Так, патруль спеціальної Моніторингової місії ОБСЄ 10 березня, перебуваючи на тимчасово-окупованих територіях Луганської області поблизу населеного пункту Сентянівка, здійснював запуск безпілотника малого радіуса дії.

У цей час спостерігачі зафіксували 17 пострілів зі стрілецької зброї в напрямку їхнього безпілотника, що пролітав приблизно за 900 м на північний схід від місця розташування патруля місії.

Команда СММ була змушена приземлити БПЛА та покинути район.

Крім того, в районі блокпосту збройних формувань Російської Федерації в районі населеного пункту Золоте-5, у межах ділянки розведення, спостерігачі вкотре зафіксували 7 контейнерів невизначеного походження.

Зазначається, що їх Місія фіксувала й раніше, однак її вимоги щодо демонтажу контейнерів і надалі окупантами не виконуються.

"Українська сторона СЦКК вкотре наголошує, що російсько-окупаційні війська продовжують систематично ігнорувати підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню та усілякими методами перешкоджають роботі СММ ОБСЄ для приховування фактів порушень", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Антоніна Доломанжи