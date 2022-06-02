Супротивник кілька разів поцілив у завод "Азот", зазначили у Луганській обласній військовій адміністрації.

У місті Сєвєродонецьк Луганської області в результаті обстрілів, здійснених російськими окупантами, на хімзаводі "Азот" пошкоджено склад з метанолом (спирт).

Супротивник у середу, 1 червня, декілька разів влучив у завод, поділився у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"…Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол…", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що у Сєвєродонецьку російські війська обстріляли місцевий хімзавод і влучили у цистерну з азотною кислотою.

Варто зазначити, що війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Пізніше ворог пішов у наступ на частині сходу нашої країни та намагався взяти під контроль Сєвєродонецьк. Окупанти захопили більшу частину міста.

2 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник штурмує Сєвєродонецьк.

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