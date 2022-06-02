У місті Сєвєродонецьк Луганської області в результаті обстрілів, здійснених російськими окупантами, на хімзаводі "Азот" пошкоджено склад з метанолом (спирт).
Супротивник у середу, 1 червня, декілька разів влучив у завод, поділився у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"…Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню "Азот". Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол…", - зазначив він.
Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що у Сєвєродонецьку російські війська обстріляли місцевий хімзавод і влучили у цистерну з азотною кислотою.
Варто зазначити, що війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Пізніше ворог пішов у наступ на частині сходу нашої країни та намагався взяти під контроль Сєвєродонецьк. Окупанти захопили більшу частину міста.
2 червня Генштаб Збройних сил України повідомив, що супротивник штурмує Сєвєродонецьк.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Нова допомога Україні від США включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS - Білий дім
- Зміни у війні з Росією: Генштаб ЗСУ повідомив, де стало "гарячіше"
- Загроза з Білорусі: Генштаб ЗСУ повідомив про переоснащення білоруської армії