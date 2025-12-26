Внаслідок удару пошкоджена велика кількість житлових будинків на одній з вулиць.

Російська армія вдарила ракетою по місту Умань Черкаської області, відомо про шістьох поранених. Про це у Telegram повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За його інформацією, удару було завдано ближче до полудня.

"Наразі маємо шістьох травмованих, серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу", - розповів Табурець.

Начальник ОВА також додав, що є руйнації житлової інфраструктури. На місці працюють усі необхідні служби.

Про характер завданих пошкоджень розповіла мер Умані Ірина Плетньова.

"Сьогодні вкотре отримали "вітання" від нашого сусіда-ворога… В місті було влучання, пошкоджена велика кількість житлових будинків на одній з вулиць. Пошкоджено дахи, вибиті вікна, двері…", - зазначила вона.

Очільниця міста наголосила, що усі служби працюють в посиленому режимі та надають допомогу власникам майна, яке пошкодив ворог.

Ворожі атаки на українські регіони

Ворожий БпЛА влучив на Різдво в пʼятиповерхівку в Чернігові. Внаслідок цього загинула 80-річна жінка, ще восьмеро людей постраждали.

25 грудня російські окупаційні війська атакували Запорізьку область чотирма авіабомбами. Зокрема, під ударом був Запорізький район.

В результаті атаки понівечені приватні будинки, постраждали четверо людей: троє жінок – 80, 65 та 57 років та 71-річний чоловік.

