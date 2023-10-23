За словами Андрющенка, метою є саме доставка в Маріуполь певних вантажів.

У Маріупольський порт після проведення окупантами робіт з днопоглиблення зайшов перший російський морський балкер. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і розповів, які наслідки це матиме.

"Ось для чого потрібно було днопоглиблення. Тепер це сталося - перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судноремонтного заводу", - повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження становить набагато більше, ніж 5 тис. тонн, як у суднах класу РМ-3.

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Андрющенко додав, що наразі невідомо, що привіз балкер, однак з огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. "Що саме - не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців", - зазначає він.

"Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавовняний сезон в Приморському районі Маріуполя", - наголосив Андрющенко.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що окупанти поглиблюють порт у Маріуполі. Тоді він заявляв, що скоріше за все, поглиблення порту Маріуполя пов'язане з "потребою й надалі вивозити награбоване з українських територій", оскільки, за його словами, немає сенсу поглиблювати дно порту Маріуполя для військових цілей.

Нещодавно Андрющенко повідомляв, що окупанти вперше за півроку перекинули в Маріуполь нові резерви у кількості до 5 тисяч солдатів.

Також повідомлялося, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь, а також будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком, щоб знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

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