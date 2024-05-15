Також на північних околицях міста тривають стрілецькі бої.

Окупанти не припиняють обстрілювати Вовчанськ з різних видів зброї, у північну частину міста заїхали танки. Про це розповів поліцейський офіцер Вовчанської територіальної громади Чугуївського району Харківської області Ігор Харченко телеканалу "Київ24".

Він зазначив, що на північних околицях міста є російські окупанти.

"Тривають вуличні стрілецькі бої. Не вщухають обстріли КАБами, РСЗВ, артилерією та мінометами. Також рашистські танки заїхали в північну частину і обстрілюють місто", - сказав Харченко.

Відео дня

За його словами, сьогодні з побратимами він декілька разів потрапляв під обстріли під час евакуації мирного населення.

Він наголосив, що наразі важко відповісти, скільки місцевих жителів залишається у Вовчанську.

За інформацією Харченка, люди інколи самі виходять, щоб їх вивезли з міста, але є й ті, хто відмовляється від евакуації, пояснюючи це небажанням залишати свою домівку.

"Іноді люди називають досить "цікаві" причини, чому вони не виїжджають: "У мене коза, корова, то як я її залишу?", "У мене знесло дах будинку і його треба полагодити", "У мене вікна повибивало і я їх хочу зробити".

Поліцейський розповідає, що дуже багато людей виїхали з міста, оскільки не хотіли бути в окупації. Наразі там лишається невелика кількість пенсіонерів.

"Вони все життя вкладалися у будівництво свого будинку та кажуть: "А куди їхати? Я краще помру в себе в домівці", - переповів слова місцевих Харченко.

Ситуація на півночі Харківщини – деталі

10 травня російська окупаційна армія відкрила новий фронт на півночі Харківщини. Їй вдалося взяти під контроль кілька прикордонних сіл, які перебували у так званій сірій зоні. Основні зусилля ворог скеровує на захоплення Вовчанська.

Сьогодні речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що росіяни намагаються закріпитися в північній частині Вовчанська. Вони заходять туди невеличкими групами. Українські військові знищують ворога FPV-дронами та артилерією. Також до Вовчанська підтягнуто ефективні і боєздатні підрозділи, які тримають цей напрямок.

Лазуткін наголосив, що ситуація непроста, напруга залишається, але є тенденція до стабілізації.

Вас також можуть зацікавити новини: