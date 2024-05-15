Триває евакуація з прикордоння Харківщини.

Волонтер Владислав Кульов та начальник сектору патрульної поліції Олексій Харківський розповіли про перебіг евакуації з прикордонних населених пунктів Харківської області, зокрема з Вовчанська, де ситуація залишається важкою, місто розбито майже на 80-85%. Про це вони сказали в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо евакуації з Липецької та Вовчанської громад області, яка продовжується вже п’ятий день.

Кульов розповів, що з 10 травня евакуйовано вже понад 7 тис. людей. "Саме волонтерським сектором, волонтерами було евакуйовано більше ніж дві тисячі людей зараз. Всім надано необхідну допомогу", - сказав він.

За словами Кульова, наразі задіяно понад 80 волонтерських та громадських організацій, які займаються евакуацією.

Своєю чергою, Харківський підкреслив, що 10 травня почалися масовані обстріли міста Вовчанськ, зокрема керованими авіаційними бомбами та артилерією. Ворог бив по житлових будинках.

"Ми відразу з колегами о 4-й ранку прибули до Вовчанська і розпочали певні заходи, які були спрямовані на евакуацію. Почали вивозити людей самостійно, надавати їм допомогу, закликати тих, хто може виїхати з Вовчанська своїми транспортними засобами, виїжджати, бо по місту була дуже велика загроза обстрілів, і що можуть загинути люди", - розповів він.

Так, за ці п’ять днів, додав Харківський, силами поліції з Вовчанська та сіл на лінії зіткнення було вивезено близько 1 тис. 100 осіб.

"В місті ситуація залишається важкою, бо ворог заходить з півночі, займає позиції на крайніх вулицях північної околиці міста Вовчанська… Тривають важкі бої", - зауважив поліцейський.

Також на запитання щодо того, як зараз виглядає Вовчанськ, Харківський розповів, що місто поруйноване КАБами та артилерією. "Якщо будинки навіть залишилися цілими, то… там відсутні вікна, дахи. Розбито майже 80-85% міста", - наголосив він і закликав людей евакуюватися.

Ситуація у Вовчанську - останні дані

Як повідомляв УНІАН, раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що на окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій російських окупантів, для збереження життя військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на вигідніші позиції.

За інформацією аналітика Bild Юліана Рьопке, російські війська увійшли в північну частину Вовчанська, бої там тривають в районі м'ясокомбінату.

Вас також можуть зацікавити новини: