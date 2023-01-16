Запуск ракети, швидше за все стався, з сусідньої з Білоруссю Брянської області РФ. Місцеві жителі чули звуки вибухів.

Обстріл Києва із зенітно-ракетного комплексу С-400, імовірно, стався з території Росії, а не Білорусі.

Про це заявили аналітики моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Вони зазначили, що з 14 січня так і не отримали жодної інформації про можливі запуски ракет з території Білорусі.

"Якщо припустити, що запуск ракети із ЗРК С-400 вранці 14 січня дійсно був здійснений з аеродрому в Зябрівці, то його чули б тисячі місцевих жителів, адже всього в 10 км звідти - густонаселений Гомель (там живе близько 500 тисяч осіб), а навколо самого аеродрому - десятки сіл. Але, повторимося, нам не надійшло повідомлень не тільки про запуск, але навіть про звуки, які були б на нього схожі", - йдеться в повідомленні.

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Моніторингова група також зазначає, що теоретично єдиним місцем, звідки могли провести запуск ракети і його ніхто не почув - білоруська частина Чорнобильської зони відчуження.

"Там не проживають люди, а відповідно, ніхто не міг нам повідомити про запуск ракети звідти. Тому, якщо говорити про те, чи могли запустити так, щоб ніхто цього не чув, є тільки один район у Білорусі, де це могло статися. Таку версію виключати не можна", - додали експерти.

Але, за їхніми словами, запуск ракети також міг відбутися із сусідньої з Білоруссю Брянської області Росії. Більш того, зазначає "Гаюн", місцеві жителі чули звуки вибухів.

"Якщо в Білорусі звуків запусків ракет ніхто не зафіксував, то в сусідній Брянській області РФ - зовсім навпаки. 14 січня приблизно з 7 години ранку (6 ранку за Києвом, - УНІАН) жителі сусідньої Брянської області (Клинці, Вишків, Почеп, Климове, Новозибків) фіксували звуки вибухів. Подібні вибухи почули і пізніше - о 10:29 (9:29 за Києвом, - УНІАН) у Клинцях і Унечі" - пише "Беларускі Гаюн".

Таким чином, відзначають аналітики, запуск ракет С-400 вранці 14 січня по Києву "був проведений не з Білорусі, а з РФ".

Зазначається, що на уламках знайденої ракети є індекс 48н6дм, який свідчить, що вони належать російському ЗРК С-400. Дальність удару такими ракетами становить 230-250 км.

Ракетні удари по Києву 14 січня 2023

Як повідомляв УНІАН, 14 січня починаючи з 6 ранку в Києві прогриміла серія вибухів. Після цього в столиці та Київській області оголосили повітряну тривогу. Постраждали об'єкти в Дніпровському та Голосіївському районах. Також уламки збитої російської ракети впали на території "Пирогово".

В Офісі президента України розповіли про влучання ворогом у житлову забудову села Копилів Київської області. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області під час ранкової атаки російських окупантів загалом пошкоджено 18 приватних будинків.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, російські військові під час ранкового удару по Києву 14 січня вперше застосували ракети С-300 і С-400. Він пояснив, що через їхню велику швидкість система повітряної тривоги в столиці не встигла спрацювати.

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