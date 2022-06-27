Міноборони країни-окупанта відрапортувало про "відсутність руйнувань цивільної інфраструктури".

В Міністерстві оборони країни-окупанта через добу прокоментувало ракетні удари по Києву, внаслідок чого зруйновано житлову 9-поверхівку та пошкоджено дитячий садок. За версією окупантів, "цивільна інфраструктура не постраждала".

Про це йдеться у так званому зведенні Міноборони РФ.

Окупанти стверджують, що ракети вдарили по ракетно-будівельній корпорації "Артем", а не по житловому будинку.

"26 червня Повітряно-космічними силами Росії завдано удару чотирма високоточними ракетами повітряного базування по цехах ракетно-будівельної корпорації "Артем" у Шевченківському районі міста Києва. На цьому підприємстві виготовлялися боєприпаси для українських реактивних систем залпового вогню. За даними об'єктивного контролю, всі чотири ракети досягли мети. Об'єкт уражено. Громадянська інфраструктура міста Києва внаслідок застосування високоточної зброї не постраждала", - цинічно заявили в Міноборони РФ.

Ракетний удар по Києву 26 червня 2022

Як повідомляв УНІАН, вранці 26 червня під ворожий обстріл потрапив Шевченківський район столиці. З-під завалів обстріляної дев'ятиповерхівки врятували 7-річну дівчинку. Також врятували її матір-38-річну громадянку РФ, її затиснуло бетонною плитою.

Ще одна з ракет, випущених військами РФ по Києву, потрапила в дитячий сад в Шевченківському районі.

За словами керівника прес - служби Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, удар по Києву здійснювався Росією з району Каспійського моря ракетами х-101. Це найточніша і найдорожча ракета, яка є на озброєнні РФ.

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