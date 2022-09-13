Крістофер Каволі та Марк Міллі запевнили Залужного у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у розмові з двома генералами США заявив, що обстановка на фронті напружена, але повністю контрольована.

Як повідомив Залужний у соціальній мережі Facebook, він провів дві телефонні розмови з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Вчергове подякував за підтримку США у боротьбі українського народу за незалежність. Також поінформував щодо оперативної обстановки. Зауважив, що ситуація напружена, проте повністю контрольована", - заявив Залужний.

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"Генерал Каволі та генерал Міллі, у свою чергу, надали високу оцінку діям Збройних Сил України та запевнили у незмінній підтримці США щодо подальшого надання військової допомоги Україні", - додав Залужний.

Нагадаємо, раніше Залужний виступив зі зверненням на честь Дня пам'яті захисників України.

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