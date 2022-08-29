Головнокомандувач заявив, що потрібно завжди пам'ятати про ціну, яку заплатив і продовжує платити український народ у боротьбі за свободу.

В Україні 29 серпня призначено Днем пам'яті захисників держави, які загинули в боротьбі за суверенітет і свободу. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив зі зверненням з цього скорботного приводу. Він висловив співчуття рідним і близьким полеглих героїв, а також пообіцяв завжди пам'ятати про вбитих українських воїнів і продовжувати боротьбу зі щитом в руках.

Повідомлення Залужного було опубліковано на його офіційній сторінці на Facebook.

"Сьогодні День памʼяті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом", — написав Залужний.

Відео дня:

Головнокомандувач ЗСУ назвав полеглих героїв прикладом для наступних поколінь. Він також висловив співчуття рідним і близьким, які втратили чоловіків і синів через російську агресію. За словами Залужного, народ завжди пам'ятатиме тих, хто "на щиті".

"На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ. Обіцяю, жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Памʼятаємо всіх, хто на щитах", — продовжив Залужний.

Нагадаємо, в рамках форуму "Захисники. Перекличка" головнокомандувач ЗСУ озвучив втрати української сторони на війні. За його словами, окупанти вбили майже дев'ять тисяч наших героїв. При цьому Залужний не уточнив, про який період він говорив — з моменту повномасштабного вторгнення Росії чи з 2014 року. А президент Володимир Зеленський в кінці липня заявляв, що Україна щодня втрачає 30 солдатів загиблими і близько 250 пораненими.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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