Жертвами удару стали 36 людей.

Одним із загиблих внаслідок удару окупантів по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації є Микола Хомровий, батько олімпійської чемпіонки Пекіну-2008 з фехтування на шаблях Олени Гладир (Хомрової).

Про це повідомила Національна федерація фехтування України у Facebook.

"В результаті удару російськими ракетами по Миколаївській ОДА загинув батько Олімпійської чемпіонки Пекіну-2008 з фехтування на шаблях Олени Гладир (Хомрової) Микола Хомровий. Висловлюємо співчуття Олені та її сім'ї. Ніколи не пробачимо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня внаслідок ракетного обстрілу та потрапляння у дев'ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації сталася руйнація її центральної секції з 9-го по 1-й поверхи. Внаслідок цього загинули 36 осіб.

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