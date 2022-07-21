У ніч проти четверга, 21 липня, російські окупанти з реактивних систем залпового вогню "Град" обстріляли Дніпропетровську область, ніхто не загинув.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Вночі у нас знову стріляли... Ворог ударив з "Градів" по Нікопольському району. Випустив по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів", - повідомив він.
Минулося без жертв та руйнувань.
Резніченко додав, що на місці обстрілу працюють піротехніки - шукають боєприпаси, що не здетонували.
Нагадаємо, 20 липня у Дніпропетровській області, в селі Кошове, ворожий танк обстріляв комбайни, що збирали врожай. Комбайнери встигли втекти, комбайни майже не пошкоджено.
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