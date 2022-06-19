Окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагаються погіршити ситуацію із пальним в Україні, обстрілюючи паливну інфраструктуру.

Про це він сказав у відеозверненні.

За словами президента, окупанти накопичують сили на Харківському напрямку, в Запорізькій області.

"Знову обстрілювали нашу паливну інфраструктуру – хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно, будемо й на це відповідати", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20 літрів в бак.

До середини травня в Україні діяли регульовані ціни на пальне, проте автомобілісти скаржились на необґрунтовано високу вартість бензину та дизпального, яка досягала 70 грн за літр, що значно вище цінового обмеження уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава реагуватиме на можливі зловживання на ринку пального за законами воєнного часу і доручив провести перевірки.

За словами міністра економіки Юлії Свириденко, черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні. Наразі такі запаси складають 7-8 днів.

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