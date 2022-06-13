Обсяги імпорту пального зросли з 60 тис. тонн в березні до 380 тис. тонн у травні.

Черги за пальним на АЗС зникнуть після того, як буде забезпечено його запаси щонайменше на 2 тижні – наразі такі запаси складають 7-8 днів.

Про це під час всеукраїнського телемарафону заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

"Ситуація виправляється. Звичайно, черги є… Треба починати з того, що в країні війна, і був знищений нафтопереробний завод, який забезпечував нас і дизелем, і бензином, і нам з березня-квітня довелося повністю 97% каналів імпорту пального переорієнтувати на те, щоб знайти ці нові канали, забезпечити фізичний обсяг ресурсу і доставити його в країну", - сказала Свириденко.

За її словами, якщо в березні було імпортовано 60 тис. тонн пального, то в квітні цей обсяг зріс до 191 тис. тонн, а в травні – до 380 тис. тонн. В червні ж, за прогнозами міністра, імпорт пального може скласти 600 тис. тонн.

Свириденко наголосила, що попит буде задоволений в повному обсязі тоді, коли запаси у операторів будуть достатні щонайменше на 2 тижні.

"У нас зараз запаси після того, як була відпущена ціна, зростають – в критичні дні це було 2-3 доби, зараз це на 7-8 днів запасів пального і по дизелю, і по бензину. Звичайно, що до війни це було 15-16 діб. Коли ми зможемо досягнути хоча б такого обсягу запасів, можна буде стверджувати, що черги зникнуть. Зараз ми не можемо констатувати, що бензину і дизелю немає – є, але не в достатній кількості", - сказала міністр.

За її словами, з ринку Європи імпортується максимально можливий обсяг, і вже були перші поставки з США.

"Звичайно, Європа не була готова до такого підвищеного попиту з України, але зараз ми доставляємо звідусіль", - підкреслила Свириденко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит пального на АЗС. На початок червня ситуація трохи покращилась, обмеження на відпуск пального пом’якшились до 20 літрів в бак.

До середини травня в Україні діяли регульовані ціни на пальне, проте автомобілісти скаржились на необґрунтовано високу вартість бензину та дизпального, яка досягала 70 грн за літр, що значно вище цінового обмеження уряду.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава реагуватиме на можливі зловживання на ринку пального за законами воєнного часу і доручив провести перевірки.