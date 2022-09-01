У результаті ворожої атаки ніхто не постраждав, зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Одеській області з території захопленого українського Криму.

Знищена одна ракета, а ще одна - влучила у відкриту місцевість, обійшлося без постраждалих, повідомив у Telegram прес-секретар начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету "Онікс" знищено силами ППО, друга - влучила у відкриту місцевість", - поділився спікер.

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Ворог атакував Одещину двома ракетами "Онікс", одну із яких знищила українська ППО. Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Вночі Одещину ворог атакував двома ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони, друга влучила по відкритій місцевості. Руйнувань та постраждалих нема", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого і не раз обстрілювали територію нашої країни з різного озброєння.

У липні президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ запустила по нашій країні понад три тисячі ракет. У результаті ракетних ударів, зокрема, в Одеській області були руйнування, жертви й постраждалі.

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