З учорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів: наразі відомо про одного загиблого та двох поранених.

Ворожі війська цілодобово обстрілюють Авдіївку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, з учорашнього вечора росіяни обстріляли місто більше 10 разів. Як завжди, ударили по цивільній інфраструктурі: лікарні, житлових кварталах, автобазі, а також по Авдіївскому коксохімічному заводу.

"Вже зараз відомо про 1 загиблого та 2 поранених, але остаточні цифри ще належить встановити, так само як і обсяги руйнувань", - наголосив Кириленко.

Він закликав населення евакуюватись, бо залишатися в Авдіївці небезпечно.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що упродовж 5 липня в Донецькій області через супротивників загинули 5 осіб, найбільше жертв було в Авдіївці дві особи.

Упродовж середи, 6 липня, окупанти вбили на Донеччині семеро мирних жителів - троє у Торецьку, двоє в Авдіївці, по одному у Кодемі та Сіверську, та ще дві людини отримали поранення.

Кириленко додав, що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Вас також можуть зацікавити новини: