Загинули донька, мама і бабуся.

Внаслідок ракетного удару російських окупантів в Торецьку загинула сім'я з трьох людей.

Про це йдеться у відеоповідомленні, яке поширив у Telegram голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

В повідомленні сказано, що ракета влучила у житловий сектор і потрапила у будинок, який повністю зруйнований, загинули донька, мама і бабуся.

Людей закликають евакуюватись.

За даними Кириленка, ракети влучили у два будинки приватного сектору. Крім того, ще одна ракета влучила поряд із соціальним об'єктом, але не розірвалася.

Нагадаємо, у Торецьку в результаті без опалення залишилося 400 житлових будинків (понад 15 тис.абонентів), 8 загальноосвітніх шкіл, 9 дитячих навчальних закладів і 10 лікувальних установ. Також у місті відключено 2 газорозподільних пункти.

Як повідомляв УНІАН, за 5 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 3 в Авдіївці, 1 у Слов'янську, 1 у Красногорівці і 1 у Кураховому. Крім того, 21 людина отримала поранення.

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