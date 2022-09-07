У селі Малотокмачка восьмеро людей отримували гуманітарну допомогу, коли російські окупанти накрили їх "Градами".

У Запорізькій області внаслідок обстрілу російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню "Град" троє людей загинуло і п'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

Зокрема, приблизно о 15:40 ворог обстріляв "Градом" двір у с. Малотокмачка Оріхівського району, по вул. Миру, 132.

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"У дворі знаходилось 8 цивільних людей, вони в цей час отримували гуманітарну допомогу. В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, їх забрала швидка, 3 вбито. Обстріл продовжується", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, війська РФ без оголошення війни вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивники вже не раз обстрілювали Запорізьку область, було багато жертв та постраждалих.

Заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін на початку вересня сказав, що через супротивників на нашій землі вже загинули 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тис. - були поранені.

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