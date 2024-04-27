Також в ОВА розповіли й про наслідки обстрілів Нікопольського району, які сталися напередодні.

Російські окупанти вранці завдали чергової масованої атаки по Дніпропетровській області. Лише у Дніпровському, Криворізькому та Павлоградському районах сили ППО знищили 13 ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у Дніпровському та Криворізькому районах було пошкоджено енергетичні об'єкти, внаслідок чого сталося кілька пожеж. Також поранення отримав 39-річний чоловік, його шпиталізували до лікарні в стані середньої тяжкості. Крім того, Лисак зазначив, що у Криворізькому районі є перебої з водопостачанням.

"Ввечері та вночі агресор продовжував гатити по Нікопольщині. Тричі обстріляв район з артилерії та 4 рази вдарив БпЛА. Наслідки - на фото. Найбільше дісталося самому Нікополю. Постраждала 82-річна жінка. Оговтуватися буде вдома", - додав посадовець.

Лисак зауважив, що у місті внаслідок обстрілів було пошкоджено 7 п'ятиповерхових будинків, ринок, понад 10 магазинів, адмінбудівля та салон краси.

"Гучно було й у Червоногригорівській та Марганецькій громадах. В останній побите авто. Обстеження уражених територій триває", - підкреслив він.

Також очільник Дніпропетровської ОВА нагадав, що через обстріли Марганецької громади, які сталися раніше, без електроенергії залишилося два села, а саме 600 абонентів. Наразі фахівці ремонтують мережі.

Нічна атака РФ по Україні: що відомо

У ніч проти 27 квітня росіяни запустили багато ракет по території України. Як стало відомо, для атаки ворог використовував стратегічні бомбардувальники Ту-95 та "Кинджали".

Пізніше в ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 4 теплоелектростанції, зокрема в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію. Наслідки атак уточнюються. Триває робота над їх ліквідацією", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також стало відомо, що під час масованого удару у Харкові ракета ледь не влучила в лікарню, де перебувало понад тисячу людей. Проте, за словами мера міста, ракета влучила у землю, тому лише одна людина отримала легке поранення.

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