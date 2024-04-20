Лікарі діагностували в хлопця осколкові поранення щелепи, опіки та струс.

6-річний хлопчик із Синельникового на Дніпропетровщині після ракетного удару російських військових 19 квітня залишився "круглим" сиротою, розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Маленький 6-річний хлопчик залишився один, загинула вся його родина. Від російської ракети у Синельниковому сьогодні загинули його мама, бабуся, старша сестра 14 років і 8-річний брат. Батько помер ще рік тому", – написав він.

За його словами, дитина зараз перебуває в обласній лікарні. У нього осколкові поранення щелепи, опіки, струс. Медики стабілізували хлопчика. Наразі його життю вже нічого не загрожує, запевнив Лукашук.

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"Будемо допомагати з усім, що потрібно. У хлопця залишилась рідня по батькові лінії. Її вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика, і вона буде оформлювати опікунство", - додав чиновник.

Удар РФ по Дніпропетровщині 19 квітня - деталі

У ніч на 19 квітня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область. Під обстрілом було також місто Дніпро. Внаслідок удару було частково зруйновано п'ятиповерховий будинок, почалася пожежа. Через удар по області загинуло семеро людей, а також двоє у Дніпрі. 6-річний хлопчик з Синельниківщини, якого вважали загиблим, вижив.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпро, де йому доповіли про вісьмох загиблих внаслідок російської ракетної атаки на область. Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, Зеленський у Дніпрі оглянув п’ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу.

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