Мер Харкова повідомив про руйнування будівель.

Мер Харкова поділився докладнішою інформацією про нічні "прильоти". Він повідомив, що під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося люди.

За його даними, на момент атаки у медзакладі перебували понад тисячу осіб - 900 пацієнтів і 250 осіб персоналу. "На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий", - деталізував мер.

Щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

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Нічний удар по Україні

Внчі 27 квітня російські окупанти в черговий раз вдарили по Україні за допомогою крилатих і аеробалістичних ракет. У Повітряних силах оголосили тривогу і повідомили про зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку. Про це повідомили у Повітрянних силах.

Окупанти намагалися влучити у логістичні вузли та по енергетиці.

Зокрема, були атаковані Дніпро, Стрий та Харків.

Лише у 06:01 в Україні пролунав відбій повітряної тривоги.

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