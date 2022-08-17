Росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Зайцевому.

За добу вівторка внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло 2 мирних мешканців, ще 7 – було поранено.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграмі.

"За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 людей отримали поранення", - написав Кириленко.

Раніше стало відомо, що російські війська намагаються йти у наступ на різних напрямках на Донбасі, українські військові тримають оборону.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що на Донбасі продовжуються жорстокі бої. Зокрема, найгарячіші точки фронту на цьому напрямку - без змін - Авдіївка, Мар'їнка, Піски, Бахмут, увесь відповідний напрямок.

Як зазначали у звіті ISW, окупанти намагаються відвернути українські сили від контратак на півдні, атакуючи райони Бахмута і Сіверська в Донецькій області.

Проте, радника глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що нинішні темпи просування російських військ в Донецькій області не дозволять взяти Бахмут, Сіверськ та інші міста.

Вас також можуть зацікавити новини: