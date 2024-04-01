Росіяни відволікали увагу ЗСУ на підводні ракетоносії у Чорному морі.

Начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що російська армія намагається "пробити" протиповітряну оборону, зокрема, залишаючи запуски ракет на найскладнішу частину доби – перед світанком. Про це військова сказала під час брифінгу, пояснюючі дії противника.

За її словами, критичної зміни тактики ворога утому, щоб обійти українську ППО, не зазнала, але основними його "акцентами" є намагання саме виснажити системи Протиповітряної оборони України. Саме через це противником плануються такі багатохвильові, масовані атаки різними видами зброї, зокрема, за таким принципом відбулася нещодавня атака. Тоді спочатку по Україні працювали декілька хвиль дронів, які прямували складними траєкторіями маршрутів та намагалися викрити ППО, заплутати її.

За словами Гуменюк, за такою ж метою росіяни виводили на чергування у Чорне море підводні ракетоносії. Суть такого виходу в тому, що через складність відстеження потенційних запусків "Калібрів" з бортів підводних ракетоносіїв, система ППО концентрується на морській акваторії – "відволікається" на можливі цілі.

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"Також до системи виснаження відноситься і час проведення атак. Пам’ятаємо всі про те, що саме перед світанком ворог застосував ракети", - каже військова.

Вона пояснила, системи протиповітряної оборони працюють не самостійно – ними керують люди, та найважче зосередитися перед світанком.

"Бо протягом нічного бойового чергування людський організм теж виснажується. Атаки ракетами якраз переносяться на цей важкий для організму передсвітанковий час. В принципі, вся тактика ворога спрямована, як на виснаження систем ППО, населення, та на потенціал України в цілому – як держави, яка здатна забезпечувати свої фронтові потреби. Це відноситься до ураження енергосистеми, до уражень промислових об’єктів…", - зазначила Гуменюк.

Ситуація в Чорному морі

Сьогодні, 1 квітня, начальник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що, попри відсутність на чергуванні російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря залишається небезпека. Наразі ворожі кораблі суттєво затиснуті у південно-східній частині акваторії Чорного моря, не проявляють активності, але об’єктивно - небезпека та, зокрема, ракетна загроза, з моря нікуди не поділася. Загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою. у ЗСУ розуміють – противник захищатиметься. Він має для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, та намагається облаштувати додаткові загородження, зокрема, щоб захиститися від українських морських дронів.

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