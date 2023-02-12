Супротивники за добу понад 20 разів били з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари та здійснили десятки обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Протягом доби противник завдав два ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що загроза подальших російських ударів по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України.

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За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Цієї доби ворожих обстрілів там зазнали райони 13 населених пунктів.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів.

"На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом - 13 населених пунктів", - повідомили у зведенні.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту; на Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області, Нікополя Дніпропетровської області та п'яти населених пунктів на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів.

Новий масований обстріл України - що треба знати

Росіяни з пізнього вечора 9 лютого до обіду 10 числа запустили по Україні 71 крилату ракету. Наші захисники ліквідували понад 60 крилатих ракет та п'ять дронів-камікадзе.

У Генштабі ЗСУ вранці 11 лютого повідомляли, що упродовж минулої доби ворог запустив по українській землі 106 ракет, а також завдав 59 авіаударів.

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