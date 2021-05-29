Бойових втрат серед українських військових 29 травня немає.

У суботу, 29 травня, проросійські бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі. Бойових втрат з українського боку немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Напередодні, 28 травня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів кульове поранення отримав один український військовий.

Обстріли на Донбасі: подробиці

У районі Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Такі ж комплекси застосовувалися біля Майорського.

У районі Новгородського окупанти стріляли в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту шуми з ПТРК. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Розмінування Донбасу

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Автор: Катерина Шварц