У суботу, 29 травня, проросійські бойовики чотири рази порушили режим "тиші" на Донбасі. Бойових втрат з українського боку немає.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.
Напередодні, 28 травня, бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів кульове поранення отримав один український військовий.
Обстріли на Донбасі: подробиці
- У районі Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси (ПТРК). Такі ж комплекси застосовувалися біля Майорського.
- У районі Новгородського окупанти стріляли в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів.
- Крім того, противник обстріляв цивільну інфраструктуру населеного пункту шуми з ПТРК. Постраждалих внаслідок обстрілів немає.
Розмінування Донбасу
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