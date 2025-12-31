РФ завдала масованого удару по Одесі: є поранені, серед них - троє дітей (фото)

У частині міста відсутнє електропостачання, немає водо- та теплопостачання.

Російська армія у ніч проти 31 грудня атакувала Одесу ударними дронами, пошкоджено житлові багатоповерхівки, є постраждалі, серед яких - 7-місячне немовля.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, внаслідок нічної ворожої атаки постраждали п’ятеро людей - двоє дорослих і троє дітей.

За його словами, через російський удар в Одесі є пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Зокрема, у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир.

За даними Лисака, серед потерпілих 42-річний чоловік, який перебуває у важкому стані, у стані середньої важкості 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів, де їм надається необхідна допомога.

"У частині міста наразі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, у зв’язку з чим у деяких мешканців тимчасово немає водо- та теплопостачання. На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Мешканці можуть отримати допомогу й консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій", - заявив посадовець.

На місцях працюють відповідні служби. Триває обстеження будинків.

Як уточнили УНІАН у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, постраждало 6 осіб. Зокрема, крім дітей - дві жінки віком 38 та 58 років, а також - 42-річний чоловік.

"Ворог масовано атакував Одесу… Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів - ч. 1 ст. 438 КК України", - додали у прокуратурі.

У пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області розповіли, ворог атакував житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру. Внаслідок влучань в одному з житлових будинків виникло загоряння у квартирах з 2 по 6-й поверх, частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах. Також пошкоджень зазнали фасади та скління ще кількох багатоповерхових житлових будинків. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі.

Врятовано 8 осіб, з яких одна дитина. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції. Розгорнуто мобільні пункти незламності від ДСНС та міської ради.

Загалом залучалось 25 одиниць техніки та понад 80 рятувальників.

Удар по Одесі 31 грудня - що відомо

Як писав УНІАН, у ніч проти 31 грудня армія Росії почала атакувати Одесу та Одеську область ударними дронами. У місті спалахнули пожежі, через влучання частина міста залишилася без світла, водо- та теплопостачання.

Також стало відомо, що у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки, серед поранених є діти. В Одеській ОВА повідомили, що ціллю окупантів стала цивільна та енергетична інфраструктура. В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії.

