Росія атакувала енергетику Одеси за кілька хвилин до Нового року: що відомо

На одному з об’єктів виникла пожежа.

Окупаційна армія РФ атакувала безпілотниками Одесу за кілька хвилин до Нового року, через влучання фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Як передає кореспондент УНІАН, чергову повітряну тривогу було оголошено близько 22.30, після чого моніторингові канали повідомили, що російські "Шахеди" сунуть у бік Одещини з боку Чорного моря. Приблизно за годину в Одесі почалися вибухи.

Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знов атакував енергетичні об'єкти регіону.

Відео дня

"За кілька хвилин до Нового року - російські терористи знов зухвало атакували безпілотниками вкрай важливу та необхідну для цивільного населення Одещини енергетичну інфраструктуру. На одному з об’єктів виникла пожежа", - заявив посадовець.

За його словами, внаслідок атаки фіксуються перебої з електропостачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста Одеси. Усі відповідні служби працюють в посиленому режимі над ліквідацією наслідків.

Атаки РФ на Одесу: останні новини

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня російська армія атакувала Одесу ударними дронами, внаслідок чого пошкоджено житлові багатоповерхівки. Поранення отримали 6 цивільних, у тому числі троє дітей. Через удар в Одесі сталися пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Зокрема, у двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки, в одній з них виникло загоряння квартир з 2 по 6-й поверх, частково зруйновано фасад на 5 та 6-му поверхах. Серед потерпілих 42-річний чоловік, який перебуває у важкому стані, у стані середньої важкості 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка.

Вас також можуть зацікавити новини: