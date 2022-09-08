На півдні країни за день знищено понад 100 окупантів, близько 40 одиниць ворожої техніки та два склади боєприпасів.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформуючи про ситуацію у зоні відповідальності.
Як зазначається, основна увага противника наразі зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.
За день ворог 6 разів атакував авіацією позиці українських захисників. З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду. Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.
"Нашою авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих віійськ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на 3", - йдеться у повідомленні командування "Південь".
Також знищено 15 одиниць авто-бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі, інформує командування.
Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою.