Противник зосереджений на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях, за день 6 разів атакував авіацією позиці ЗСУ.

На півдні країни за день знищено понад 100 окупантів, близько 40 одиниць ворожої техніки та два склади боєприпасів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформуючи про ситуацію у зоні відповідальності.

Як зазначається, основна увага противника наразі зосереджена на утриманні займаних рубежів та дистанційних діях - артилерійські та мінометні обстріли, авіаційні та ракетні удари по наших позиціях та мирних населених пунктах.

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За день ворог 6 разів атакував авіацією позиці українських захисників. З важкої ствольної артилерії обстріляв Марганецьку територіальну громаду. Влучив по території промислового підприємства, потерпілих серед цивільного населення немає.

"Нашою авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих віійськ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на 3", - йдеться у повідомленні командування "Південь".

Також знищено 15 одиниць авто-бронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі, інформує командування.

Нагадаємо, на Херсонщині ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою.

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