Також окупанти зруйнували 20 приватних садиб, 27 садочків і 44 школи.

В Києва з початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлових будинки.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення ворога пошкоджено 154 житлові будинки, 20 приватних садиб, 27 садочків та 44 школи", - йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що у столиці працює група експертів, які проводять оцінку збитків завданих інфраструктурі міста, житловим будинкам та приватним садибам. До неї входять будівельники, представники інститутів та економісти. "Саме вони нададуть місту пропозиції щодо плану робіт та орієнтовної вартості відновлення пошкоджень", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, КМДА закликає киян платити за електроенергію, тому що від цього залежить робота столичних енергетиків, які забезпечують електропостачання в умовах війни.

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