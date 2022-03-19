На думку ворога, в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками.

Окупанти заявляють, що їм байдуже, що вони обстрілюють житлові будинки.

Про це написав речник Служби України Артем Дехтяренко у Телеграм-каналі.

Він продемонстрував записи розмов, на яких окупанти заявляють, що обстрілюють житлові квартали і їм байдуже.

"Промиті пропагандою мізки рашистів заклали нову порцію нісенітниці: нібито в кожній багатоповерхівці цілі поверхи забиті кулеметниками і гранатометниками. Причому на верхніх сидять снайпери, а на дахах – протитанкова зброя, потужні ракетні установки і джавеліни", - зазначили у СБУ.

Загарбники виправдовують розстріл мирних мешканців тим, що Путин дав час їм поїхати.

"Так, ми живемо у своїх будинках, ми живемо у своїй країні! І вам, російські окупанти, тут не місце! Якщо ви не підете геть, то навіки залишитесь у нашій землі! А ті, хто виживуть, будуть розповідати казки про "озброєні до зубів українські багатоповерхівки" на суді в Гаазі"- зазначив Дехтяренко.

Вас також можуть зацікавити новини: