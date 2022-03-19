Керівництво області продовжує приділяти увагу евакуації в безпечні регіони країни жителів окупованих населених пунктів.

Під час обстрілу, 18 березня 2022 року, передмістя обласного центру Запоріжжя внаслідок двох ракетних ударів дев’ять осіб загинуло (з них один представник Державної служби надзвичайних ситуацій) та сімнадцять поранено (з них три представника Державної служби надзвичайних ситуацій і два цивільних), ще п’ять травмованих.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник Іван Арєф’єв.

На даний час керівництво області продовжує приділяти увагу евакуації в безпечні регіони країни жителів окупованих населених пунктів Запорізького краю та доставці гуманітарної допомоги.

Протягом 18 березня 2022 року було евакуйовано 2277 людей (з них 624 дитини).

Раніше повідомлялося, що під час обстрілу окупантами житлового кварталу в Подільському районі Києва загинула одна людина, 19 постраждали, із них четверо дітей.

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