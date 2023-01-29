Окупанти розробили відповідний "законопроект", який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині.

Російські загарбники знайшли ще один цинічний спосіб для відбирання нерухомості в українців. На окупованих територіях вони не визнаватимуть документи на нерухомість, видані органами влади України.

У своєму Telegram Луганська обласна військова адміністрація також повідомляє, що рашисти блокують мобільний додаток "Приват24". Вони боряться з обігом гривні та вигадають нові правила.

"Документи на нерухомість, видані органами влади України після так званого включення "нових регіонів" до складу РФ, не визнаватимуться на окупованих територіях. федеральна служба державної реєстрації, кадастру та картографії загарбників розробила відповідний законопроект, який пропонує скасувати накладені Україною обмеження на нерухомість на Луганщині. Нібито "для виключення фальсифікації документів, а також недружніх дій, що створюють серйозні перешкоди у здійсненні громадянами РФ їх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном". Тож, не прийматимуть окремі документи, якщо вони породжують виникнення обмежень прав та (або) обтяжень нерухомого майна у вигляді застави, арешту чи заборони вчиняти певні дії на підставі актів суду чи іншого органу влади України". Відомості про обмеження прав чи обтяження нерухомості не будуть внесені до єдиного державного реєстру нерухомості", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

В Луганській ОВА також повідомили, що окупанти продовжують боротися з обігом гривні на тимчасово захоплених територіях. Так, мобільний додаток Приват24 та сайт банку більше не працюють без VPN. Йдеться про ті міста, де ще є доступ до Інтернету.

Ситуація у Луганській області

Як повідомляв УНІАН, Кремль не довіряє колаборантам в "ЛНР" і звозить своїх чиновників. У Лисичанськ на місце зрадника приїхав заступник прем'єр-міністра Республіки Татарстан. Учора також стало відомо, що на Луганщині ЗСУ знищили склад з боєкомплектом окупантів. Тилову базу російських окупантів було знищено точним ударом української артилерії.

Окрім цього, у школах на Луганщині вчителі-колаборанти перевіряють гаджети дітей задля виявлення проукраїнської позиції. У Старобільському районі смартфони перевіряють раз на тиждень у всіх класах.

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