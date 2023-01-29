Окупанти обстріляли цілу низку населених пунктів області.

За добу російські окупанти обстрілювали Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Козачу Лопань та інші населені пункти Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів сіл Червона Зоря та Одноробівка Богодухівського району зруйновані приватні житлові будинки.

У Куп'янську пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.

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"У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено декілька приватних будинків, автомобілі, а також будівлю одного з підприємств. Поранення отримала жінка 83 років. Госпіталізована у стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Синєгнубов додав, що тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 33 вибухонебезпечні предмети.

Ситуація в Харківській області

Російські окупанти постійно обстрілюють територію Харківської області, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Так, 26 січня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру смт Козача Лопань та Куп'янська. Внаслідок цих обстрілів поранено жінку, є руйнування.

А 22 січня стало відомо, що у регіоні внаслідок ворожого артобстрілу загинула одна людина. В той же день повідомлялося, що росіяни з танків обстріляли кладовище.

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