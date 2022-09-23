Російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА ВАлентин Резніченко.
"На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - зазначив голова ОВА.
За його даними, у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.
"У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один - зруйнували", - додав Резніченко.
Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.
У Нікополі, попередньо, пошкоджено 10 будинків.
"На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються", - повідомив Резніченко.
Як повідомляв УНІАН, російські окупанти постійно завдають ударів по Нікополю. Так, вчора близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.