Росіяни обстріляли Нікопольський район \ Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА ВАлентин Резніченко.

"На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - зазначив голова ОВА.

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За його даними, у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

"У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один  - зруйнували", - додав Резніченко. 

Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії. 

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

У Нікополі, попередньо, пошкоджено 10 будинків. 

"На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються", - повідомив Резніченко.

Телеграм-канал голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка

Як повідомляв УНІАН,  російські окупанти постійно завдають ударів по Нікополю. Так, вчора близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.

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