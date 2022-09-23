У Марганці внаслідок удару двоє людей загинули, за попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені.

Російські окупанти знову накрили вогнем Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА ВАлентин Резніченко.

"На ранок ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікополю та Марганцю. Скерували на мирні міста майже 30 снарядів", - зазначив голова ОВА.

Відео дня

За його даними, у Марганці двоє людей загинули - чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів.

"У місті сталося займання будинку. Вогнеборці полум’я уже вгамували. Російські снаряди 8 будинків пошкодили, один - зруйнували", - додав Резніченко.

Через ворожу атаку без світла залишилися 2200 родин. Аварійні бригади енергетиків уже лагодять лінії.

У Нікополі, попередньо, пошкоджено 10 будинків.

"На місці обстрілів працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнацій уточнюються", - повідомив Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти постійно завдають ударів по Нікополю. Так, вчора близько опівночі російські окупанти накрили "Градами" Нікополь, внаслідок чого загинув 35-річний чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: