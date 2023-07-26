Збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту.

Російські окупанти готують кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.

Як повідомляє Military Media Center, збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Зокрема, вони відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.

"Вочевидь, росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України", - йдеться у повідомленні.

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При цьому росіяни продовжують удосконалювати систему оборони окупованого Криму, особливо на Армянському та Перекопському напрямках.

Зернова угода

Через рік роботи зернової угоди РФ заявила, що хоче з неї вийти. Відразу після цього РФ почала завдавати ударів по портовій інфраструктурі південних областей. Також Кремль фактично оголосив про морську блокаду України.

25 липня головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гуріншас заявив, що вихід Росії з зернової угоди може призвести до зростання світових цін на зерно на 10-15%. За його словами, Чорноморська зернова ініціатива відіграла дуже важливу роль у забезпеченні поставок зерна з України, що послабило ціновий тиск на ринках продовольчих товарів.

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