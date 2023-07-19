Кремль не має права контролювати Чорне море, тому що воно не є внутрішньою водоймою Росії.

Думка на рахунок того, чого домагається Кремль, атакуючи Одесу, висловив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк.

В його словами, удари, які російська армія завдає по Одеському регіону дві останні ночі, нічого спільного не мають з так званою відплатою за пошкодження Кримського мосту.

"Не може бути відплати за інцидент, який відсутній як такий. Крим є територією України. Тому там (на окупованому півострові – УНІАН), згідно з міжнародним правом, не може бути легально нічого російського. А цей міст – об'єкт незаконного будівництва", - акцентує Подоляк.

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Він підкреслив, що Росія завдає ударів саме по Одесі, в тому числі по портовій інфраструктурі, щоб вразити те, що Кремль зруйнував політично, вийшовши з Чорноморської зернової угоди.

Як акцентує Подоляк, у 2022 році було організовано "зерновий коридор" за участі РФ, бо до держави-агресора ставилися з певним пієтетом. У тому плані, що Росія мала відповідні ресурси для контролю акваторії Чорного моря. При цьому Подоляк підкреслив: РФ не має ніякого права на це, так як море не є її внутрішньою водоймою.

За його словами, зараз стоїть питання про те, що роль Росії в зерновій угоді занадто перебільшена і експорт українського зерна може здійснюватися без її участі. На думку Подоляка, такої ж думки дотримуються Туреччина і ООН.

"Росія, щоб перешкодити цьому (експорту українського продовольства – УНІАН), завдає ударів по Одесі, по зернових терміналах", - заявив чиновник.

Водночас він нагадав: з жовтня 2022 року Росія дотримується саме такої тактики – завдаэ ударыв по різних містах України.

Щоб протистояти таким ударам, необхідна значно більша кількість систем ППО, так як загарбники атакують всю територію України. За його словами, всі об'єкти енергетичної інфраструктури України, так само як країн Європи і самої РФ, відкриті для нанесення ударів, тобто, потребують захисту.

Подоляк пояснив, що згідно з військовою доктриною, при веденні бойових дій удари наносяться тільки по військових об'єктах противника, але РФ дотримується інших принципів.

"Також, як виявилося, у РФ немає якісної розвідки і, відповідно, вона завдає ударів по цивільному населенню, тому що паралельно хоче чинити додатковий психологічний тиск на Україну", - зазначає Подоляк.

Тому, на його думку, крім потужної системи ППО, Україні та іншим цивілізованим країнам слід переглянути військову доктрину. Зокрема, з поправкою на такі держави як РФ - з низьким інтелектуальним і технологічним розвитком, але великим обсягом накопиченої старої техніки радянського зразка.

Розірвання зернової угоди

17 липня прес-секретар президента РФ Володимира Путіна заявив, що Москва в останній день роботи зернової угоди з Україною вирішила розірвати договір.

Увечері 18 липня президент України Володимир Зеленський заявив: для експорту українського зерна не обов'язково підписувати угоду з РФ. При гарантіях безпеки з боку ООН і Туреччини Україна могла б продовжити перевезення продовольства в інші країни без участі Росії.

Останні дві ночі російські військові завдають масованих ударів по Одеському регіону. Це призвело до пошкодження частини терміналів, житлових будинків, також є постраждалі серед цивільного населення.

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