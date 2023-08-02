Російські загарбники продовжують політику геноциду, свідомо знищуючи ціле покоління українців на рівні державної програми.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники наказали гауляйтерам вивезти понад 10 тис. місцевих дітей на "відпочинок".

Як повідомляє Центр національного спротиву, маленьких українців вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонах. Там їх піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи". Проект курує партія міжнародного злочинця Володимира Путіна "Єдина Росія".

За даними ЦНС, діти нерідко стають жертвами злочинів. Так, у дитячому таборі у Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донеччині стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом на віддаленій землі.

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"Це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми. До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - наголосили у ЦНС.

Викрадення українських дітей

Після захоплення окремих територій України у 2022 році російські окупанти активно вивозили дітей на територію РФ та Білорусі, де на них чекали центри перевиховання та загроза всиновлення до російських родин.

Україна встановила імена близько 20 тисяч депортованих дітей і працює над їх поверненням. Однак викрадених може бути більше. За даними українського омбудсмена, на окупованих Росією територіях до війни проживало близько 700 тисяч дітей.

Нещодавно Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, в окремій доповіді визнала депортацію близько 4,8 мільйона жителів України, в тому числі – 700 тисяч дітей.

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