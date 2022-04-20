Він закликає людей відсвяткувати Великдень онлайн.

Окупанти можуть атакувати церкви на Великдень та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що на Луганщині майже не залишилося вцілілих храмів – вони зруйновані Росією. "Церкви, які підпорядковувалися московському патріархату, були атаковані "руським миром". Бо ворогу байдуже на все. Росіяни можуть скористатися нашими звичаями та влаштувати терор в одне з найважливіших християнських свят. Якщо їм накажуть атакувати церкви на Великдень, вони не зупиняться. А росіяни, я упевнений, спробують", - сказав Гайдай.

Він закликав людей залишатися вдома, щоб не ризикувати життям, і святкувати Великдень онлайн. При цьому наголосив, що віряни можуть приєднатися з молитвою до Великодніх служб дистанційно – завдяки трансляціям на телебаченні та мережі Інтернет.

Нагадаємо, у ПЦУ закликали не проводити служби вночі на Великдень і не скупчуватися у храмах.

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