Дії окупаційної адміністрації можуть призвести до збільшення солоності води в Азовському морі та дефіциту питної води у Мелітополі.

Російські загарбники можуть влаштувати ще одну екологічну катастрофу в Україні. Так, "адміністрація" інтервентів на тимчасово окупованій території Запорізької області збирається використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів.

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), через обміління Північнокримського каналу, викликане підривом дамби Каховської ГЕС росіянами, у Запорізькій області та Криму загострилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель.

За даними українського підпілля, у зв’язку з цим ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрій Разін. Він зустрівся з так званим "заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики" Світланою Шевченко.

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"Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт", — зазначає ЦНС.

Таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у м. Мелітополь. У ЦНС наголошують, що дії ворога створюють передумови для ще однієї екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Наслідки знищення Каховської ГЕС

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня 2023 року окупаційні війська підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції.

Прямі збитки оцінюються як мінімум у 2 млрд доларів, а збитки довкіллю становлять близько 146 млрд гривень.

За оцінкою "Укргідроенерго", через підрив росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині, Україна втратила річний запас питної води.

Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів УНІАН, що без відбудови Каховської ГЕС українському Півдню доведеться розпрощатися з аграрним господарством та промисловістю.

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