Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Читайте такожПеред Великоднем бойовики били по українських позиціях з мінометів, є пораненийПротягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів.
Станом на 7 годину ранку 3 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військових Збройних Сил України немає.
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