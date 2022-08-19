Більшість ворожих атак були спрямовані на Бахмутський напрямок.

За добу в Луганській області українські захисники відбили вісім атак ворога.

Про це йдеться у зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00 19 серпня.

"Луганщина: протягом 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість з них було направлено на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, в тому числі з сіл і міст Луганської області", - йдеться в повідомленні.

Так, у восьми населених пунктах окупанти залучали авіацію.

Крім того, тільки за минулу ніч 16 разів російські військові використовували ствольну і реактивну артилерію, направляючи удари по населених пунктах і укріпленнях українських воїнів.

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Станом на 19 серпня на Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.

Противник вів наступальні бої в напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина - Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.

Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.

За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити в ній Україну.

Тим часом, увечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях і в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об'єктах російських загарбників.

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