За добу в Луганській області українські захисники відбили вісім атак ворога.
Про це йдеться у зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00 19 серпня.
"Луганщина: протягом 18 серпня відбито вісім атак ворога. Більшість з них було направлено на Бахмутський напрямок. Штурм організовують, в тому числі з сіл і міст Луганської області", - йдеться в повідомленні.
Так, у восьми населених пунктах окупанти залучали авіацію.
Крім того, тільки за минулу ніч 16 разів російські військові використовували ствольну і реактивну артилерію, направляючи удари по населених пунктах і укріпленнях українських воїнів.
Війна в Україні: актуальні дані
Станом на 19 серпня на Донбасі на двох напрямках тривають бої, окупанти намагаються йти в атаку, але військові відбивають ворожі штурми.
Противник вів наступальні бої в напрямках Спірне – Виїмка, Стряпівка – Соледар, Володимирівка – Соледар, Клинове – Бахмут, Вершина - Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.
Тривають бої на напрямку Покровське – Бахмутське та Лозове – Первомайське.
За даними Інституту вивчення війни та української розвідки, росіяни найближчим часом готують серію провокацій на Запорізькій АЕС, щоб звинуватити в ній Україну.
Тим часом, увечері 18 серпня, на окупованих РФ українських територіях і в Бєлгородській області пролунали вибухи на військових об'єктах російських загарбників.
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