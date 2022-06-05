Військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 4 танка, 3 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки.

На Донеччині та Луганщині українські військові відбили сьогодні 7 атак ворога.

Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил у зведенні станом на 21:00.

"Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.

У результаті цих обстрілів загинуло 7 цивільних осіб. Дані про загиблих і поранених уточнюються.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Наші відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці", - сказано у зведенні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили 4 танка, 3 артилерійські системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

Нагадаємо, на Луганщині від рук окупантів загинула мати з дитиною.

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