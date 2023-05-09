Однак аналітики британської розвідки зазначили, що такі дії навряд чи повністю компенсують скорочення доступу окупованих регіонів до води.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну нестача води стала гострою проблемою для окупованого Донецька.

На це звернули увагу в розвідці Британії. Аналітики нагадали, що 28 квітня глава так званої "ДНР" заявив, що запаси води там знаходяться на небезпечно низькому рівні.

"Канал Сіверський-Донець, який забезпечує регіон водою, залишається під контролем України, але його довгий маршрут часто стає предметом боротьби. Російські сили, ймовірно, намагалися захопити канал, щоб зменшити нестачу води в Донецьку", - вважають аналітики.

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У британській розвідці пояснили, що канал Сіверський-Донець проходить через місто Часів Яр за 6 км на захід від Бахмута. Інтенсивне використання російськими військами артилерії для підтримки захоплення Бахмута та прилеглих територій, ймовірно, завдало шкоди каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі. Це підірвало зусилля окупантів щодо усунення нестачі води, яка спочатку і була створена російським вторгненням.

Аналітики зазначили, що для компенсації відсутності успіху в захопленні та утриманні каналу, росіяни, ймовірно, будують новий водоканал, щоб зменшити нестачу води в окупованому Донецьку.

"Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води", - вважають у розвідці Британії.

Ситуація в Донецьку

З квітня 2014 року місто перебуває під контролем так званої "ДНР" і розглядалося нею як столиця. 30 вересня 2022 року Донецьк був анексований Росією.

Донецьк був п'ятим містом України за кількістю населення, чисельність якого на 1 січня 2014 року становила 950 372 осіб.

Українська влада перенесла установи Донецької обласної державної адміністрації спочатку до Маріуполя, а в жовтні 2014 року - в Краматорськ, який на даний момент є адміністративним центром Донецької області.

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