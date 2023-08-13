У Луганській області російські окупанти збільшують свою присутність і намагаються відтягнути Сили оборони з ділянок фронту, на яких українські воїни мають успіх.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор наголосив, що ЗСУ мужньо протидіють усім намірам ворога.
"По селах уздовж лінії фронту відкривають вогонь окупанти. Невське і Білогорівка – їхні щоденні цілі. Там вони збільшили тиск із повітря, завдавши авіаційних ударів. Загалом вже декілька тижнів росіяни збільшують свою присутність, намагаючись відтягнути на Луганщину наші війська з тих ділянок фронту, де ми маємо успіхи. Українські захисники мужньо протидіють усім намірам ворога", - розповів Лисогор.
За його словами, наразі через багатомільйонні борги під загрозою знеструмлення перебувають шахти Довжанська та навколишніх населених пунктів.
"Зокрема, місцеве об’єднання "Східвугілля" уже відключено від живлення", - додав голова ОВА.
Лисогор пояснив, що сплачувати підприємствам нічим, оскільки вугілля з шахт вивозять на територію РФ, а гроші звідти не надходять. Окупаційна адміністрація міста та так званої "ЛНР" зберігають мовчання.
Війна в Україні - останні новини з фронту
За даними Генштабу, протягом минулої доби українським військовим вдалося відбити чергові спроби наступів російських терористичних військ на східних напрямках та здобути певні успіхи у Запорізькій області.
Українські воїни з початку повномасштабної війни ліквідували вже близько 253 тис. 850 осіб.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що серед російських загарбників ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.