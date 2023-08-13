Загарбники постійно обстрілюють села уздовж лінії фронту.

У Луганській області російські окупанти збільшують свою присутність і намагаються відтягнути Сили оборони з ділянок фронту, на яких українські воїни мають успіх.

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор наголосив, що ЗСУ мужньо протидіють усім намірам ворога.

"По селах уздовж лінії фронту відкривають вогонь окупанти. Невське і Білогорівка – їхні щоденні цілі. Там вони збільшили тиск із повітря, завдавши авіаційних ударів. Загалом вже декілька тижнів росіяни збільшують свою присутність, намагаючись відтягнути на Луганщину наші війська з тих ділянок фронту, де ми маємо успіхи. Українські захисники мужньо протидіють усім намірам ворога", - розповів Лисогор.

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За його словами, наразі через багатомільйонні борги під загрозою знеструмлення перебувають шахти Довжанська та навколишніх населених пунктів.

"Зокрема, місцеве об’єднання "Східвугілля" уже відключено від живлення", - додав голова ОВА.

Лисогор пояснив, що сплачувати підприємствам нічим, оскільки вугілля з шахт вивозять на територію РФ, а гроші звідти не надходять. Окупаційна адміністрація міста та так званої "ЛНР" зберігають мовчання.

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За даними Генштабу, протягом минулої доби українським військовим вдалося відбити чергові спроби наступів російських терористичних військ на східних напрямках та здобути певні успіхи у Запорізькій області.

Українські воїни з початку повномасштабної війни ліквідували вже близько 253 тис. 850 осіб.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялось, що серед російських загарбників ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства.

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