Вони зібрали на цьому напрямку 40 тисяч солдат.

Російські окупаційні війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який розташований на північ від міста.

Про це повідомляють аналітики ISW з посиланням на російських воєнкорів. Зазначається, що загарбники зосередили значну частину своєї бойової сили навколо Авдіївки.

Так, речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 29 жовтня заявив, що Росія зараз має 40 тисяч особового складу на цьому напрямку та перекидає туди додаткові сили.

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Український експерт Костянтин Машовець вважає, що там навіть понад 40 тисяч військових. За його словами, на Авдіївському напрямку діють підрозділи 12 окремої мотострілецької бригади, 16 окремого стрілецького полку мобілізаційного резерву, 22 окремого стрілецького батальйону мобілізаційного резерву, 11 окремого танкового батальйону, окремого мотострілецького батальйону, і три зведені тактичні загони батальйонного рівня, включаючи підрозділи БАРС (Бойовий резерв Російської армії) і підрозділи "Шторм З".

Водночас аналітики ISW наголошують, що російські військові підрозділи, ймовірно, неукомплектовані та можуть бути батальйонами, бригадами чи полками лише за назвою, маючи меншу чисельність, ніж це передбачається в їх ешелонах.

Як додається, ЗСУ, нібито, контратакували біля Авдіївського породного відвалу та біля Спартака.

Війна в Україні - ситуація в Авдіївці

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначав, що війська РФ під час атак на місто Авдіївка застосували суїцидальну тактику прориву, через що за кілька тижнів втрати ворога під містом перевищили ті, які були зазнані у боях за Бахмут і Вугледар.

Російське керівництво переконано, що якщо окупаційна армія переможе в боях під Авдіївкою, це змусить Україну піти на перемовини і погодитись на "заморозку" війни на умовах Кремля.

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