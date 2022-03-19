Окупанти не пропустили в Херсонську область фури з гуманітарним вантажем.
Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Геннадій Лагута.
За його словами, 19 березня в Херсон з міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур з продуктами харчування і медикаментами.
"Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей і дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться в повідомленні.
Також вантажівки везли в область багато медикаментів, зокрема, інсулін. Їх мали розподілити між мешканцями Херсонської області, які цього потребують найбільше.
"На жаль, окупанти не дозволили доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури з гуманітарною допомогою розгорнули на півдорозі, і вони вирушили в Дніпропетровську область", - зазначив Лагута.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.