Колоні з 14 фур з продуктами харчування та медикаментами довелося повернутися в Дніпропетровську область.

Окупанти не пропустили в Херсонську область фури з гуманітарним вантажем.

Про це повідомив голова Луганської обласної Військової адміністрації Геннадій Лагута.

За його словами, 19 березня в Херсон з міста Апостолове Дніпропетровської області виїхали 14 фур з продуктами харчування і медикаментами.

"Там було найнеобхідніше - засоби гігієни для дітей і дорослих, консервація, м'ясо, напівфабрикати, дитяче харчування тощо", - йдеться в повідомленні.

Також вантажівки везли в область багато медикаментів, зокрема, інсулін. Їх мали розподілити між мешканцями Херсонської області, які цього потребують найбільше.

"На жаль, окупанти не дозволили доїхати вантажівкам до місця призначення. Фури з гуманітарною допомогою розгорнули на півдорозі, і вони вирушили в Дніпропетровську область", - зазначив Лагута.

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