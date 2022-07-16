Для запуску хімічного підприємства "Азот" в окупованому Сєвєродонецьку знадобляться мільярдні інвестиції.
Про це в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону розповів голова Сєвєродонецької районної Військової адміністрації Роман Власенко.
"У нас це підприємство довго стояло в умовно мирні часи. Мають бути резервні входи та виходи для електроенергії. Тому, навіть якщо вони пустять якусь електричну потужність на Сєвєродонецьк, цього не вистачить для ефективного і безпечного використання даного підприємства. Крім того, за інформацією власників підприємства, електростанція зруйнована, дуже багато пошкоджень по інших цехах. Тому думаю, що без мільярдних інвестицій запустити це підприємство не вийде", - сказав він.
Крім того, за його словами, основне джерело для підприємства - це газ, а система газопостачання зруйнована і на підприємстві, і в Сєвєродонецьку.
Ситуація в Сєвєродонецьку:
25 червня голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк повідомив, що Сєвєродонецьк вже під окупацією виїхати з міста можна тільки через тимчасово окуповані території.
За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, місто зруйноване на 90%, і "виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".
14 липня Гайдай заявив про те, що в Сєвєродонецьку росіяни хочуть влаштувати техногенну катастрофу.
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